Оптоволоконный интернет Beeline стал еще быстрее удобнее и доступнее

Beeline объявляет о модернизации инфраструктуры и значительном улучшении качества оптоволоконного интернета FTTB. В октябре – ноябре текущего года Beeline провел модернизацию оптоволоконной инфраструктуры, обновил линейку клиентское оборудования, что позволило значительно повысить качество широкополосного оптоволоконного интернета Beeline.

В частности, компания проводит бесплатную замену клиентского оборудования для своих действующих абонентов оптоволоконного интернета. Клиентам предоставляются новые роутеры с высокими техническими возможностями - Dual Band, которые поддерживают скорость до 100 Мб/с. Монтажные работы и установка оборудования в домах выполняются индивидуально, в строгом соответствии пожеланиям абонента. Действует также услуга «Визит специалиста», если вопрос клиента не решается дистанционным обслуживанием.

«Beeline всего несколько лет как начал предоставлять высокоскоростной оптиковолоконный интернет для жителей Еревана и Гюмри. Постоянно модернизируя сеть, мы улучшаем качество предоставляемых услуг и уверены, что новое оборудование позволит нашим клиентам в полной мере насладиться скоростью качеством и удобством нашего интернета», - сказал гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Все клиенты, которые желают попробовать скорость и качество оптоволоконного интернета Beeline, могут подключиться на 15 дневный бесплатный испытательный период. На испытательный период клиенты могут подключиться как к услуге Beeline Интернет, так и к конвергентному пакету услуг NeoMax. С пакетом услуг NeoMax клиенты получают оптоволоконный интернет с максимальной доступной скоростью, мобильный номер с безлимитными звонками в мобильной сети Beeline, 3 Гб высокоскоростного мобильного интернета, 150 SMS и единый счет для всех услуг. Платеж за весь пакет услуг можно осуществить всего лишь пополнив баланс номера мобильного телефона NeoMax.

Получить дополнительную информацию о предложениях оптиковолоконного интернета и подключении можно, позвонив на короткий бесплатный номер 8070 или посетив ближайший офис Beeline.