/АРКА/. КПП "Верхний Ларс" по положению на 08:00 утра понедельника остается закрытым из-за непогоды, сообщает пресс-слубна МЧС Армении со ссылкой на соответствующие дорожно-строительные службы Грузии. Из Северной Осетии поступила информация о том, что на КПП скопилось 558 транспортных средств, в том числе 120 пассажирских автомобилей, 13 микроавтобусов, 5 втобусов и 420 грузовых автомобилей. Грузинские службы накануне весь день вели расчистку трассы, ликвидируя последствия сход лавин, однако вечером работы были приостановлены из-за сильного ветра. При этом в Армении по положению на 09:00 автодороги, в основном, проходимы. Движение затруднено на участке Сотк-Карвачар и на перевале Варденяц. На отрезках Апаран-Арагац и Сараван-Зангер, а также на перевале Варденяц - гололед.