Гостиничный комплекс на 7,5 млрд. драмов открылся в Цахкадзоре

  • Lragir.am
  • Бизнес - 03 Декабря 2016, 19:02
/АРКА/. Президент Армении Серж Саргсян в ходе рабочего визита в Котайкскую область принял участие в официальной церемонии открытия гостиничного комплекса "Арарат Резорт" в Цахкадзоре, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент осмотрел гостиничный комплекс, соответствующий передовым международным гостиничным стандартам, ознакомился с проделанными работами, осуществленными на инвестиции в размере 7,5 млрд. драмов (15,6 млн. долларов) и качеством предлагаемых услуг.

В гостинице создано около 120-ти рабочих мест.

Мэр Цахкадзора представил президенту инфраструктурные направления инвестиций, реализуемые по программе "Развития городских общин Армении", а также приоритеты развития общины. 

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