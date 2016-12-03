Гостиничный комплекс на 7,5 млрд. драмов открылся в Цахкадзоре

/АРКА/. Президент Армении Серж Саргсян в ходе рабочего визита в Котайкскую область принял участие в официальной церемонии открытия гостиничного комплекса "Арарат Резорт" в Цахкадзоре, сообщает пресс-служба главы государства. Президент осмотрел гостиничный комплекс, соответствующий передовым международным гостиничным стандартам, ознакомился с проделанными работами, осуществленными на инвестиции в размере 7,5 млрд. драмов (15,6 млн. долларов) и качеством предлагаемых услуг. В гостинице создано около 120-ти рабочих мест. Мэр Цахкадзора представил президенту инфраструктурные направления инвестиций, реализуемые по программе "Развития городских общин Армении", а также приоритеты развития общины.