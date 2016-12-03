Это значит, что пузырь лопнул

С января 2017 года произведенная в свободных экономических зонах Армении продукция будет поступать в страны Евразийского союза только после растаможки. Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян признал, что если в начале членства в ЕАЭС удалось отложить сроки растаможки, чтобы определенное время произведенная в СЭЗ продукция экспортировалась без таможенных пошлин, то теперь эта льгота снята.

Экономист Ашот Егиазарян считает, что пузырь лопнул. «Это значит, что заявления о том, свободные экономические зоны привлекут иностранных инвесторов, что мы станем мостом к рынку ЕАЭС, были просто пузырем, который лопнул.

На деле нельзя было создавать свободные экономические зоны, находить инвесторов и становиться мостом к ЕАЭС, это было невозможно даже без данного ограничения. Но это ограничение доказывает, что все эти заявления были просто абсурдом», сказал Ашот Егиазарян.

По его словам, ЕАЭС для того и создавался, чтобы сформировать закрытый рынок, на котором будут доминировать российские компании. Здесь все делается во имя России и интересов российских компаний, которые в условиях равной конкуренции не могли бы интегрироваться на мировой рынок.

«Они пытаются это делать, запирая границы, вынуждая страны в условиях закрытых границ оставаться под их влиянием. Без закрытых границ и ограничений ЕАЭС они будут просто не в состоянии удерживать зону влияния, у них нет интеграционный силы», добавил он.