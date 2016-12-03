Министерство ЧС РА сообщает, что 3-го декабря по положению на 12.00 часов в республике в основном дороги проходимы. Труднопроходимы автодороги Берд-Чамбарак, Сотк-Карвачар и Варденяцский перевал. В городах Спитак, Ташир, Степанаван Лорийского марза, на перевалах Воскепар и на автодорогах Апаран-Арагац, Ереван-Севан, Раздан-Цахкадзор, Раздан-Анкаван наблюдается гололед. Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии пропускной пункт Ларса закрыт для всех видов транспортных средств.