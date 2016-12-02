Замминистра: В 2017 году вместе с KfW создадим базу для агрострахования в Армении

  • Lragir.am
  • Бизнес - 02 Декабря 2016, 17:12
В 2017 году Минсельхоз Армении  и Германский банк реконструкции KfW подготовят базу для аграрного страхования в Армении. Об этом заявил журналистам 2 декабря замминистра сельского хозяйства Армении Армен Арутюнян.

Министерство работало с KfW уже 2 года и создало документ по  направлениям будущей работы. В 2017 году будет разработана пилотная программа страхования, для подготовки которой KfW выделит грант  в 1 млн. евро. В частности, будет создан институт оценщиков ущерба  фермеров от  стихийных бедствий. Страховые выплаты фермеров государство собирается субсидировать, а для этого – понять, кто из них не может полностью вносить их сам. Об этом сообщает news.am.

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