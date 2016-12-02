Замминистра: В 2017 году вместе с KfW создадим базу для агрострахования в Армении

В 2017 году Минсельхоз Армении и Германский банк реконструкции KfW подготовят базу для аграрного страхования в Армении. Об этом заявил журналистам 2 декабря замминистра сельского хозяйства Армении Армен Арутюнян.

Министерство работало с KfW уже 2 года и создало документ по направлениям будущей работы. В 2017 году будет разработана пилотная программа страхования, для подготовки которой KfW выделит грант в 1 млн. евро. В частности, будет создан институт оценщиков ущерба фермеров от стихийных бедствий. Страховые выплаты фермеров государство собирается субсидировать, а для этого – понять, кто из них не может полностью вносить их сам. Об этом сообщает