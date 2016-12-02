Премьер Армении предложил пересмотреть принципы деятельности Совета по развитию МСБ

/АРКА/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян предложил пересмотреть подходы и принципы деятельности Совета по развитию малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба армянского правительства. "Нужно пересмотреть те основные подходы и принципы, которые заложены в основе деятельности Совета. В его состав должны быть включены все представляющие сферу слои" ,- отметил Карапетян в пятницу в ходе очередного заседания совета. По словам премьера, Совет нужно превращать в площадку, где представленные инициативы предметно будут способствовать устранению препятствий в сфере и развитию МСБ. Глава правительства подчеркнул необходимость повышения эффективности деятельности совета и поручил министру экономического развития и инвестиций Армении на следующем заседании представить предложения по поводу состава и деятельности Совета. Карапетян в ходе заседания придал важность многостороннему исследованию проблем в сфере и поручил представителям соответствующих департаментов в кратчайшие сроки дополнительно обсудить данные вопросы, прояснить позиции и на следующем заседании совета представить предложения. В рамках повестки заседания обсуждались вопросы таможенного регулирования, законодательных изменений об административных правонарушениях, развития лизинга, как альтернативного финансового инструменты в Армении. Карапетяну также были представлены результаты работ по утверждению порядка предоставления сертификата страны происхождения для произведенных в Армении товаров в рамках госзакупок, некоторые положения в Уголовном и Налоговом кодексах, касающиеся МСБ. Были обсуждены проблемы в цепочке покупатель-поставщик между МСБ и торговыми центрами,а также работы проделанные по линию создания бизнес-инкубатора.