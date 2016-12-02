Глава Минэнерго Александр Новак и глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провели телефонный разговор в ночь на 29 ноября, который сыграл решающую роль в решении Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о снижении добычи нефти. В ходе этого разговора Александр Новак пообещал, что Россия сократит нефтедобычу, а не заморозит ее уровень, как это предполагалось ранее, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников и министров, напрямую участвовавших в переговорах. Глава российского ведомства предложил в ходе разговора половину сокращения нефтедобычи в России, которого ОПЕК требует от не входящих в картель стран. В свою очередь представитель Саудовской Аравии пообещал оказать давление на членов ОПЕК по согласованию объемов собственных сокращений. Ранее сообщалось, что ключевую роль в принятии ОПЕК сыграл президент России Владимир Путин, который выступил посредником между Ираном и Саудовской Аравией. Напомним, Россия и страны ОПЕК смогли согласовать долгожданную сделку по снижению добычи нефти в объеме порядка 1,9% от мирового уровня, из-за чего цены на нее начали расти. Москва впервые с 1999 года согласилась участвовать в общем сокращении стран ОПЕК, освободив от этого входящий в картель Иран.
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Bloomberg: ночной разговор Александра Новака накануне встречи ОПЕК решил исход сделки
- Бизнес - 02 Декабря 2016, 14:31