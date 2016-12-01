ЕБРР углубляет сотрудничество с Арменией

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 1 декабря принял делегацию во главе с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по странам Восточной Европы и Кавказа Фрэнсисом Малижем. Как сообщили в пресс-службе Правительства Армении, Карапетян высоко оценил сотрудничество с ЕБРР, об эффективности которого говорят цифры: пакет партнерства Армения- ЕБРР включает в себя 153 программы, из которых 56- действующие. А общее число инвестиций, сделанных банком, переступает порог в отметку 1 млрд. евро. Глава кабинета министров Армении отметил важность содействия ЕБРР по части финансирования программ как государственного, так и частного секторов, особенно приветствуя то обстоятельство, что 83% общего портфеля в Армении (305 млн. евро) приходится на прямое финансирование частного сектора. В свою очередь, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по странам Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж подчеркнул, что их банк придает важное значение расширению сотрудничества с нашей страной и непрерывному увеличению объема инвестиций. Он поприветствовал инициативу Правительства Армении по созданию Центра стратегических инициатив, усилия, направленные на улучшение бизнес-среды и конкурентного поля. Малиж подчеркнул, что ЕБРР готов активно работать с этим центром вокруг совместных проектов, а также быть полезным для Правительства Армении в деле формирования благоприятной конкурентной среды. Говоря о приоритетах двустороннего взамодействия, Малиж подтвердил готовность к сотрудничеству по утвержденным для Армении трем основным направлениям стратегии – повышению конкурентоспособности частного сектора, развитию рынка местного капитала и формированию самодостаточного рынка государственных услуг. Собеседники также обсудили процесс и перспективы развития двустороннего взаимодействия. В центре внимания оказались и вопросы по усовершенствованию законодательного поля сферы энергетики, сотрудничества государство-частный сектор, улучшению деловой среды, формированию инвестиционных фондов и другие. В свою очередь, Карен Карапетян отметил, что Правительство Армении открыто и готово к сотрудничеству во всех возможных сферах.