/АРКА/. Новым потенциальным владельцем компании "Аштарак кат" может стать американская компания "Адра ремара". Об этом в четверг было заявлено в ходе пресс-конференции заместителя министра экономического развития и инвестиций Армении Тиграна Хачатряна и Артака Авакяна - руководителя программы финансового оздоровления "Аштарак кат", реализуемой компанией "Адра ремара". "Компании еще предстоит пройти долгую дорогу. "Адра ремара" осознает, что "Аштарак кат" имеет большую долю на рынке и надеется, что за короткие сроки ей удастся восстановить эти позиции. Если этот процесс благополучно завершится, то вы услышите о заключении соглашения с компанией "Адра ремара" ,- заявил Хачатрян. По словам Артака Авагяна, являющегося представителем компании "Адра ремара" в Армении, они уже осуществили инвестиции для восстановления производственного процесса в "Аштарак кат", продукция которого уже третий день как вновь появилась в магазинах Армении. При этом он не назвал конкретных цифр вложений. "Сейчас реализуется программа по оздоровлению, а также идет процесс инвентаризации, что необходимо для заключения соглашения. Продукция будет производиться в тех же объемах, потому что мы не хотим терять ни одного покупателя" ,- заявил Авагян. По его словам, сейчас также ведутся переговоры по поводу возвращения долгов компании "Аштарак кат" крестьянам, которые составляют около 180 млн драмов. Международная компания "Адра ремара" зарегистрирована в США и впервые будет осуществлять деятельность в Армении. Его владельцами являются Ара и Артак Асатряны. Одна из крупнейших в Армении компаний по производству молочной продукции "Аштарак кат" объявила о прекращении деятельности 18 ноября, оказавшись в тяжелом финансовом положении. Компания "Аштарак-Кат" была основана в 1995 году на базе сырного завода в селе Агарак Арагацотнской области Армении. Как отмечается на сайте компании, в настоящее время ЗАО ''Аштарак-Кат" насчитывает около 500 сотрудников, производит около 45 видов мороженого, 50 видов молочных продуктов, а так же варенья и джемы. Компания сотрудничает с около 6000 фермерских хозяйств.