Beeline проводит предновогоднюю акцию по продаже смартфонов

Beeline объявил о проведении предновогодней акции по продаже смартфонов. С 1-го декабря 2016 года по 1-ое февраля 2017 года клиенты могут приобрести два стильных и современных смартфона Beeline Smart 8 по очень выгодным, праздничным ценам и дополнительной скидкой на второй телефон.

О проведении акции сегодня сообщил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин во время брифинга в новом офисе продаж и обслуживания Beeline, который открылся по адресу: Ереван, ул. Абовяна 21.

«Смартфон Beeline Smart 8 – самая последняя модель в нашей линейке брендированных телефонов и, благодаря праздничной акции, наши клиенты могут приобрести два смартфона по очень привлекательным условиям. В преддверии новогодних праздников Beeline дарит клиентам удобную и выгодную возможность сделать актуальный и современный подарок не только себе, но и своим друзьям и близким», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

С 1-го декабря 2016 года по 1-ое февраля 2017 года, при покупке 2-ух смартфонов Beeline Smart 8 на один и тот же паспорт, первый телефон предоставляется клиенту по цене 25900 драмов, вместе с ежемесячным пакетом из 500 внутрисетевых минут и 500МБ. Пакет предоставляется в течение года. Второй телефон предоставляется со скидкой в 30% и обязательным подключением к пакету «Удобный» и услуге «Поговорим» на один месяц. Покупку смартфонов Beeline Smart 8 можно оформить также в кредит.

Дополнительную информацию об акции можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в ближайшем офисе Beeline.

Отметим, что новый ереванский офис Beeline на улице Абовяна работает ежедневно с 10:00 до 20:00, без выходных и перерыва на обед.