Завод «Наирит» признан банкротом

Под председательством судьи Армена Чичояна суд общей юрисдикции первой инстанции административного района Шенгавит удовлетворил заявление ЗАО «Электрические сети Армении» с требованием о признании ЗАО «Завод Наирит» банкротом. ЗАО «Электросети Армении» в мае 2015г. обратилось в суд с иском о признании завода «Наирит» банкротом. Решением суда общей юрисдикции первой инстанции административного района Шенгавит по делу о банкротстве временным управляющим назначен Карен Асатрян. Представитель Электросетей Армении, представивший иск в суд, заявил, что 26 мая 2009 г. между ЗАО «Электрические сети Армении» и заводом «Наирит» был заключен договор о снабжении электроэнергией. Должник в установленных договором порядке и сроке не выполнил своих платежных обязательств за использованную электроэнергию, которые на момент 01.03.2015г. составляли 1 млрд 235 млн 3232 драмов, из которых 159 млн 278 тыс 876 драмов – сумма штрафа. Вступившим в силу 06.08.2012г. постановлением суда общей юрисдикции первой инстанции административного района Шенгавит было решено взыскать с завода «Наирит» в пользу ЭСА 1 млрд 106 млн 325 тыс драмов. Должник не выполнил требований ряда судебных постановлений, одновременно продолжал не платить за употребляемую электроэнергию, в результате чего общий долг в отношении истца вырос и по положению на 01.03.2015г. составил 1 млрд 235 млн 3 тыс драмов. На основании вышеупомянутого, ссылаясь на ст. 3 закона Армении «О банкротстве» истец – ЭСА обратился в суд с просьбой о признании завода «Наирит» банкротом. Суд, многосторонне, объективно и полностью оценив и рассмотрев все доказательства по делу, счел, что представленное требование обосновано и подлежит удовлетворению. Об этом сообщает tert.am.