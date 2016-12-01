Армении необходим 7-8%-ный рост ВВП во избежание дефолта - эксперт

/АРКА/. Армении необходимо обеспечить7-8%-ный рост ВВП, чтобы избежать возможного дефолта, сказал в среду журналистам глава Союза отечественных товаропроизводителей Вазген Сафарян. По его словам ВВП Армении составляет порядка 10 млрд. долларов, а госдолг достигает 5,8 млрд. долларов. «Если и дальше брать кредиты, то Армения может подойти к критическому уровню соотношения госдолга к ВВП, и тем самым войти в число некредитоспособных стран. В этой связи, объем ВВП Армении с каждым годом должен увеличиваться на 7-8% , чтобы республика не оказалась в дефолте»,- сказал он. По данным НСС, на конец сентября 2016 года госдолг Армении составил $5,6 млрд. Согласно данным Минфина госдолг по итогам 2016 года вырастет на $789 млн., составив $5 867 млн., а в $2017 году составит $6 277 млн. Доля госдолга к ВВП вырастет с 48,8% в 2015 году до 54,1% в 2016 году, а в 2017 году достигнет 55,1%. Для обеспечения реального роста ВВП и реального развития экономики, по мнению Сафаряна, Армению необходимо сделать промышленной страной. При этом эксперт считает жизненно важным создание министерства промышленности и внешней торговли, которая есть в других странах ЕАЭС. Сафарян уверен, что правительство должно сосредоточить внимание на кооперации производства. По его мнению, перспективными отраслями Армении, которые также нуждаются в восстановлении, являются сфера машиностроения и приборостроения, химическая промышленность, цветная и черная металлургия, тескстиль. Сафарян также добавил, что в армянской экономке необходимо перейти от полуфабричного производства к выпуску конечной продукции и создавать перерабатывающие заводы. По итогам года эксперт ожидает около 0,1-0,2% экономический рост, а 2017 год с учетом сохранения зарплат и пенсий ожидается экономическая пауза. Согласно госбюджету, рост ВВП в Армении на 2016 год запланирован в размере 2,2%, а на 2017 год – 3,2%.