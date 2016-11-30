Члены ОПЕК договорились сократить объемы нефтедобычи

Страны Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о первом с 2008 года сокращении объемов добычи нефти. На проходящей в среду, 30 ноября, в Вене встрече представителей ОПЕК одобрена принципиальная договоренность по данному вопросу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на участников переговоров. Официально о принятых в Вене решениях организация объявит в течение дня. На встрече ОПЕК в Алжире в сентябре 2016 года была достигнута предварительная договоренность о сокращении ежедневной добычи нефти с 33,6 млн баррелей до 32,5 млн баррелей. Официально оформить это решение ОПЕК намеревалась в ноябре. Это мера, как надеются страны, добывающие нефть, поможет стабилизировать цены на "черное золото" на международных рынках.