В Армении в третьем квартале зафиксирован экономический спад на 2,6%

/АРКА/. В Армении в третьем квартале 2016 года зафиксирован экономический спад на 2,6%. Согласно предварительным данным Национальной статистической службы республики, объем ВВП Армении за третий квартал 2016 года составил 1 518,3 млрд. драмов или около $3,1 млрд. (курс за III кв. 2016 года – 475,36 драма за 1$). Согласно данным НСС, спад ВВП в третьем квартале обусловлен сокращением сфер строительства на 8,5% и сельского хозяйства на – 2,6%. При этом рост был зарегистрирован в промышленной отрасли, в том числе энергетике – на 4,5% и в сфере торговли и услуг – 4,9%. В первом и во втором квартале в Армении наблюдался рост экономики на 4,3% и 1,6% соответственно. По данным Нацстатслужбы Армении за январь –октябрь экономическая активность в Армении составила 0.4%. Рост экономической активности начал замедляться со второй половины года. Так, по итогам 6 месяцев экономическая активность составляла 4,8%, за январь-июль – 3%, за январь-август – 2,4%, январь-сентябрь – 1,6%.



Согласно госбюджету, рост ВВП в Армении на 2016 год запланирован в размере 2,2%, а на 2017 год – 3,2%. По последнему прогнозу ВБ, экономический рост республики в 2016 году составит 1,9%, МВФ также прогнозирует 1,9% рост, ЕБРР- 2%, ЕАБР ожидает рост в пределах 2–2,5%, Fitch до 2%, Moody’s ожидает замедление роста ВВП Армении в 2016 году до 2,2%.