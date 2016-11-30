Цена на нефть марки Brent впервые с 28 октября превысила отметку в $50

Прайм. Мировые цены на нефть в ходе торгов среды ускорили рост после заявлений министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха (Khalid al-Falih); стоимость нефти марки Brent впервые с 28 октября превысила психологическую отметку в 50 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.32 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 5,62%, до 49,98 доллара за баррель. Ранее она впервые с 28 октября превысила психологическую отметку в 50 долларов за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 5,33%, до 47,62 доллара за баррель. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что оптимистично настроен относительно соглашения ОПЕК по добыче нефти. Он отметил, что страны ОПЕК сближают позиции, и сейчас обсуждают честное разделение сокращения добычи нефти между странами. По его словам, Саудовская Аравия согласна с исключениями в сокращении добычи нефти для Ливии и Нигерии, а досанкционный уровень добычи нефти Ирана также приемлем для соглашения. В Вене 30 ноября проходит официальная встреча ОПЕК, на которой организация может окончательно решить вопрос об ограничении своего уровня добычи нефти. В конце сентября картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, но по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет.