«Айкакан Жаманак»: Возможно, в 2018 году будет повышен тариф на газ

«Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения опубликовала накануне инвестиционную программу ЗАО «Газпром Армения» на ближайшие 3 года, из которой становится очевидно, что в 2018 году вновь появится необходимость повышения тарифа на газ. Проблема в том, что согласно утвержденной еще в прошлом году трехлетней программе на 2017 год компания «Газпром Армения» предусматривала инвестиции на 13.6 млрд драмов, и эта сумма была включена в расчет на тариф. Однако после назначения бывшего генерального директора компании Карена Карапетяна на должность премьер-министра было принято решение о том, что в Армении необходимо снизить тариф на газ и, согласно новой программе, размер запланированных на 2017 год инвестиций составил 35 млрд драмов. Подобное резкое снижение инвестиций было связано именно с необходимостью снижения тарифа. Однако на 2018 год вновь предусмотрены большие инвестиции – около 18 млрд драмов, что вновь должно быть включено в тариф, и это приведет к повышению тарифа. Говоря иными словами, программа приведена в соответствие с тарифов, однако должно было произойти обратное, что вновь доказывает, что снижение тарифа на газ было политическим решением», - пишет газета.