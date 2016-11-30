Карапетян - Караяну: Что сделано за эти 2 месяца, какой бизнес вы поддержали, какую проблему удалось решить?

Во время совещания у премьер-министра Армении Карена Карапетяна руководители министерств и ведомств представили отчеты о проделанной за последние два месяца работе, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении. Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян доложил, что за последние два месяца была создана институциональная платформа для диалога с бизнес-средой, в частности, в таких сферах, как туризм, промышленность, экспорт, инвестиции, а также ювелирное дело и обработка алмазов. Создана также платформа для сбора инвестиционных проектов, в рамках которой уже получены 6 инвестиционных программ. Состоялись международные форумы и выставки, в результате которых скоро будут подписаны 45 договоров по сотрудничеству. Кроме того, по итогам визита в Армению руководителей международной сети «Метро групп» заключен ряд внушительных договоренностей. «Нам всем нужен результат», - отметил премьер и поинтересовался:« Что сделано за эти 2 месяца, какой бизнес вы поддержали, какую проблему удалось решить?». Сурен Караян отметил, что по итогам переговоров с компанией «Алроса» заметно активизировалась сфера обработки алмазов, стало возможным приобретать более качественное и доступное сырье. Еще нескольким организациям было оказано содействие, чтобы они без сложностей вошли на рынок ЕАЭС, кроме того, были разработаны национальные регламенты, которые будут утверждены в странах ЕАЭС. В то же самое время было сообщено о том, что уже набрался пакет из 20 инвестиционных программ, нацеленный на то, чтобы сделать туристические достопримечательности более привлекательными. Об этом сообщает Tert.am.