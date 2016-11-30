Цены на нефть снизились почти на 4% в преддверии саммита ОПЕК

Цены на нефть снизились почти на 4% на ожиданиях трейдеров, что членам ОПЕК на предстоящем саммите в Вене не удастся договориться о замораживании уровня добычи По ходу торговой сессии стоимость барреля североморской Brent опускалась до отметки $46,92, что на 4% ниже предыдущей отметки. По состоянию на 0:38 мск снижение составляет примерно 3,6%, а цены колеблются в диапазоне $47,40–47,50 за баррель. Как сообщает агентство Reuters, снижение котировок объясняется ожиданиями от саммита ОПЕК, который состоится сегодня в Вене. На нем возможно заключение договоренности о замораживании уровня добычи. Однако аналитики считают, что такому развитию событий мешает позиция Ирана и Ирака, несогласных с мнением Саудовской Аравии по этому поводу.

