Подорожавшая вчера более чем на 2% нефть сегодня теряет в цене

/АРКА/. Снижавшиеся с утра понедельника нефтяные цены к вечеру развернулись к росту благодаря оптимистичной оценке Ираком шансов на заключение соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК, сообщает Финмаркет. По итогам торгов 28 ноября стоимость январского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне повысилась $1 (2,12%) и составила $48,24 за баррель. Январский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подскочил на $1,02 (2,21%) и составил $47,08 за баррель. Сегодня нефть теряет в цене, волатильность на рынке поддерживают противоречивые прогнозы в отношении исхода переговорного марафона нефтедобывающих стран. В понедельник на консультациях в Вене странам ОПЕК, как сообщают СМИ, вновь не удалось договориться о квотах для Ирана и Ирака. Эти две страны настаивают на том, чтобы на них не распространялись ограничения, которые готовы наложить на себя другие страны-члены картеля, и это может стать причиной срыва всей сделки. Саудовская Аравия придерживается жесткой позиции и не готова идти на жертвы в одиночку, если Иран, а также Россия в итоге не будут сокращать добычу и, таким образом, смогут увеличить свою долю на рынке. Судя по всему, интрига в отношении возможности заключения эффективного соглашения о снижении добычи будет сохраняться вплоть до среды, когда министры стран-членов ОПЕК соберутся в Вене. При этом многие участники рынка считают, что нефтедобывающим странам в итоге придется договориться, иначе цены могут рухнуть ниже $40 за баррель. В то же время, чтобы сбалансировать рынок в обозримой перспективе, сокращение должно составлять не менее 1 млн баррелей в день и соглашение должно быть работающим. Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск упали на $0.32 (0,6%) - до $47,92 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к 8:09 мск на $0,28 (0,59%) - до $46,80 за баррель.
Подорожавшая вчера более чем на 2% нефть сегодня теряет в цене
- Бизнес - 29 Ноября 2016, 11:30