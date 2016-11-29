Армяне все менее положительно отзываются о ЕАЭС. Опрос

Компания «Евразийский монитор» провела опрос среди населения в рамках стран-членов ЕАЭС с целью определить отношение людей к ЕАЭС в этих странах. Для жителей стран-членов ЕАЭС был сформулирован следующий вопрос: «Известно, что Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия объединились в Евразийский экономический союз (по сути — единый рынок пяти стран). Как Вы относитесь к этому решению?». ЕАЭС в других странах Таким образом, в 2012 году, когда ЕАЭС как такового еще не существовало, 80% населения Казахстана положительно относились к ЕАЭС, 10 % безразлично и 4 % отрицательно. В 2016 году 74% казахов высказались положительно о ЕАЭС, 16% безразлично и 5% отрицательно. В 2016 году 69% населения России было за ЕАЭС, 21% безразлично и 4% против, а 63% населения Беларуси высказались положительно и 4% отрицательно. В Кыргызстане только 50% населения, которое в 2014 году пожелало членство с ЕАЭС, а 30% было против, однако после обещания России предоставить Кыргызстану 500 млн долларов население существенно изменило свое мнение и теперь 81% населения положительно оценивают ЕАЭС и 10% отрицательно. Во всех странах-членах ЕАЭС (кроме Беларуси) в 2016 году число одобрающих экономический союз сократилось (по сравнению с 2015 годом), а тех кто отрицательно относится – возросло. В Армении Значительно иная картина в Армении. Согласно тому же опросу, 61% армянского общества в 2012 году одобрительно относилось к ЕАЭС, 26% безразлично и всего 3% отрицательно. В 2013 году число безразличных армян сократилось и составило 19%, увеличилось число одобрающих граждан - 67%, и всего 5% армян высказались отрицательно. В 2015 году, когда Армения официально начала сотрудничество с ЕАЭС, число положительно относящихся к этой структуре сократилось до 56%, безразлично высказались 29% и 10% отрицательно. В 2016 году число одобрающих членство с ЕАЭС граждан более сократилось - до 46%. Возросло количество безразличных (33%) и отрицательных (15%) оценок среди армян. Таким образом, Армения - единственная страна в числе стран-членов ЕАЭС, где меньше половины населения приветствует этот союз. Другие вопросы В близких Армении странах ЕАЭС мнения о единой валюте разделяются – 45% «за» и 42% против. Причем единая валюта чаще приветствуется респондентами, имеющими низкие доходы. Интересно также, что население во всех странах-членов ЕАЭС в основном одобраeт членство с ЕАЭС и заключениe соглашения о свободной торговле с ЕС. Произошло некоторое снижение доли респондентов, считающих, что в ближайшие пять лет страны региона СНГ будут сближаться. Наиболее заметно такая динамика проявилась в общественном мнении Армении - снижение с 26% до 14%. За прошедший год у армянского общества поменялось мнение и вокруг другого вопроса. Если в 2015 году 86% армян считало Россию дружественной страной, то уже сейчас этот показатель существенно сократился до 69%. Иными словами, за год 17% армян поменяло свое мнение об армяно-российских отношениях. Татевик Варданян «Союз информированных граждан»
Армяне все менее положительно отзываются о ЕАЭС. Опрос
- Бизнес - 29 Ноября 2016, 00:14