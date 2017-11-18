Обнародована повестка визита Лаврова в Ереван

Главы МИД России Сергей Лавров в ходе предстоящего на следующей неделе визита в Армению вместе с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном откроет в Национальной картинной галерее в Ереване выставку исторических фотографий и документов, посвященную 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами – «Армения – Россия: проверенная веками дружба». Об этом сообщила сегодня пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства. Отметим, С. Лавров прибудет в Армению 20 ноября с двухдневным официальным визитом по приглашению Э. Налбандяна. Министра иностранных дел РФ примет также президент Армении Серж Саргсян. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе визита будет также проведена церемония гашения марки, выпуск которой приурочен к 25-летию установления дипотношений. Также будет подписан план консультаций между МИД РФ и Армении на 2018-2020 годы.