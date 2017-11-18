Минобороны Арцаха представило оперативную ситуацию на передовой за прошедшую неделю

В период с 12-го по 18-е ноября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск сохранялась относительно спокойная оперативная ситуация. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (НКР). В указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 200 раз. Противник из стрелкового оружия произвел по армянским позициям около 2500 выстрелов. "Подразделения Армии обороны НКР продолжают выступать в роли диктующего ситуацию на передовой, уверенно выполняя поставленную перед ними боевую задачу", - отмечается в сообщении.