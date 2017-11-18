Серж Саркисян прикрывает Клуб армянских инвесторов

В прессе появилась информация о встрече Сержа Саркисяна с 30 армянскими бизнесменами, которых он призвал инвестировать в армянскую экономику и открывать рабочие места. В пример он привел Гагика Царукяна, который в Цахказдоре строит новый фуникулер и ремонтирует дороги. «Все будет хорошо, ситуация выправится, потому что ожидаются новые и крупные инвестиции, однако, не нужно возлагать надежды только на инвестиции извне, армянские бизнесмены также должны быть активны», сказал Серж Саркисян. Встреча состоялась после открытия в Ереване торгово-развлекательного комплекса РИО. Группа Ташир Самвела Карапетяна заявила, что в течение 10 лет инвестирует в систему электроэнергии в Армении до 1 млрд. долларов. Эксперты утверждают, что это, скорее, не инвестиции, а выполнение обязательств по части Армянских электросетей, которые также принадлежат Самвелу Карапетяну. В заявлении группы Ташир отмечается, что инвестиции касаются также Клуба армянских инвесторов, который был открыт Самвелом Карапетяном и премьер-министром Кареном Карапетяном. Однако по ходу стало очевидно, что клуба как такового нет, многие его члены не только занимаются сомнительной хозяйственной деятельностью, но и погрязли в долгах, которые «купил» Самвел Карапетян за согласие вступить в клуб. Это, скорее, политический шаг, вернее, «расходы» на создание премьерской платформы. Фактически, правительство не смогло привлечь обещанные 850 млн. инвестиций. А Клуб инвесторов 13 ноября, фактически, «родил мышь», заявив об 1 млрд. инвестиций в течение 10 лет. Примечательно, что именно после этого состоялась встреча Сержа Саркисяна с армянскими инвесторами. Причем, участвовали в ней 30 бизнесменов, ровно столько, сколько заявлено в Клубе армянских инвесторов. Серж Саркисян сказал им, что не нужно уповать на инвестиции извне. Это значит, что данное направление провалено, но Сержу Саркисяну надо во что бы то ни стало обеспечить экономическую платформу для своих политических планов. Эту задачу принципиально можно решить в Армении. По различным данным, из Армении ежегодно вывозится до 1 млрд. долларов. В официальных разъяснениях говорится, что рынок в Армении слишком мал, и капитал ищет новые рынки для приложения. С другой стороны, это показатель для внешних инвесторов, которые начинают думать, есть ли резон инвестировать в Армению, если местные бизнесмены выводят свой капитал. За последние 10 лет из Армении вывезено до 12 млрд. долларов, и это означает, что в Армении «делаются» деньги, проблема в том, как ими управлять. Если хотя бы половина этих денег инвестировалась в Армению, можно было бы обеспечить рост и развитие. Единственной проблемой властной системы Армении является власть, эта система боится только того, что деньги закончатся. Серж Саркисян собрал свой клуб, призвав инвестировать в Армению.