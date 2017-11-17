Глава МИД Армении: Попытки Азербайджана влезть в овечью шкуру не могут никого обмануть

Предстоящая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вене может состояться 6-го, 7-го или 8-го декабря. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с главой МИД Бразилии Алоизио Нуньесом Ферейрой. «Дата и время пока окончательно не определены, но стороны дали свое согласие на проведение данной встречи», – сказал Э.Налбандян. Что касается озвучиваемых в Азербайджане заявлений, министр Налбандян напомнил, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают воздержаться от деструктивных максималистских подходов и подтвердить приверженность урегулированию конфликта исключительно мирным путем. «Делает ли это Азербайджан? Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают подтвердить приверженность трем известным принципам международного права (неприменение силы, право на самоопределение и территориальная целостность). Делает ли это Азербайджан? Посредники призывают соблюдать достигнутые ранее договоренности. Делает ли это Азербайджан? Сопредседатели призывают выполнить достигнутую на саммите в Вене (и не только в Вене, данный вопрос мы обсуждаем уже, как минимум, 8 лет) договоренность о внедрении механизма расследования инцидентов. Делает ли это Азербайджан? Сопредседатели призывают расширить потенциал команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ. А что делает Азербайджан? Он делает все, чтобы даже в случае формального увеличения числа ограничить мониторинговые возможности команды», – сказал Налбандян. Глава МИД Армении напомнил также, что после многолетних обсуждений основных принципов Азербайджан заявил, что их обсуждать не нужно. «Этот ряд можно продолжить бесконечно. Посему заявления и попытки влезть в овечью шкуру не могут обмануть кого-либо», – подчеркнул министр. По словам главы МИД Армении, нужно говорить скорее о разнице в подходах по карабахскому урегулированию не Армении и Азербайджана, а Азербайджана и международного сообщества. Предстоящий визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Ереване приурочен к 25-летию дипломатических отношений между двумя странами. Об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян 17 ноября на пресс-конференции. По его словам, официальный визит главы российского МИД состоится 20-21 ноября. В рамках визита состоится открытие важной выставки в Национальной картинной галерее, ряд других культурных мероприятий. Запланированы встречи с президентом Армении и главой МИД. Повестка переговоров обширна, она охватывает широкий круг двусторонних отношений, реализацию договоренностей, достигнутых между президентами двух стран. Отношения многослойные глубокие и мы не жалеем усилий для еще большего укрепления и развития, отметил министр. По его словам, естественно, в ходе встреч, учитывая, что Россия является страной-сопредседателем и имеет важное значение в процессе урегулирования конфликта, будет обсужден и данный вопрос. Что касается возможности новых предложений, то министр заметил, что что-то новое придумать сложно, так за прошедшие годы многое обсуждалось. Но основа прежняя – если Азербайджан прислушается к призывам международного сообщества, то откроются новые возможности для продвижения переговоров.