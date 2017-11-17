Учения в Карабахе: отрабатывались действия по отражению внезапного нападения противника

  • Lragir.am
  • Страна - 17 Ноября 2017, 12:58
Радио Азатутюн

В Нагорном Карабахе 15 ноября прошли тактические учения на базе одного из артиллерийских дивизионов Армии обороны, дислоцированных на южном направлении. В ходе учений проводились боевые стрельбы.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны НК, за ходом учений наблюдал министр обороны НК, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.

В ходе учений отрабатывались действия по отражению внезапного нападения противника, стрельба из пушек Д-20.

Результаты учений свидетельствуют о том, что участвующий в них личный состав готов на высоком уровне выполнить поставленную перед ним боевую задачу, говорится в сообщении.

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