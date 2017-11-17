Виген Саркисян представил армянской общине Канады работы по модернизации ВС РА

В канадском Ванкувере завершилась Министерская конференция по вопросам миротворчества ООН, в которой участвовала и армянская делегация во главе с министром обороны РА Вигеном Саркисяном. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА. Как передает Радио ООН, один из главных итогов Министерской конференции таков: 26 стран пообещали увеличить число женщин-военнослужащих в миротворческом контингенте ООН. В конференции приняли участие около 550 делегатов из 79 стран. Они обсудили проблемы, с которыми сегодня сталкиваются «голубые каски» в горячих точках планеты. Участники конференции также заявили, что окажут миротворческим миссиям ООН по всему миру экспертную поддержку, предоставят им дополнительное оборудование, транспортные средства и боевые машины. На конференции в Ванкувере выступила и Анджелина Джоли– Специальный посланник ООН по делам беженцев. Речь актрисы и режиссера была посвящена сексуальному насилию в условиях конфликта. Она подчеркнула, что никакие обстоятельства не могут оправдать насилия, и призвала страны сделать все для того, чтобы ни один преступник не чувствовал себя безнаказанным. После конференции армянская делегация посетила центр «Армянин», где министр обороны Виген Саркисян встретился с представителями армянской общины Ванкувера. Во встрече принял участие также посол Армении в Канаде Левон Мартиросян. По просьбе представителей армянской общины Канады Виген Саркисян коснулся работ по модернизации ВС Армении. В частности, были представлены шаги, которые предпринимаются в направлении повышения боеспособности армии, приобретения нового вооружения, повышения уровня безопасности несения боевого дежурства.