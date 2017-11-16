Национальное Собрание Армении приостанавливает обсуждения проекта госбюджета на 2018 г.

Национальное Собрание Армении приостанавливает обсуждения проекта закона РА «О Государственном бюджете Республики Армения на 2018 год», как минимум, на 4 дня. Об этом заявил сегодня в НС РА вице-спикер парламента республики Эдуард Шармазанов. По его словам, парламентские фракции и депутаты НС РА могут представить свои предложения в течение 24 часов. «Депутаты могут также выступить с заявлениями перед голосованием», – указал Шармазанов.