Наира Зограбян - блок Царукян проголосует против бюджета на 2018 год

  • Lragir.am
  • Страна - 16 Ноября 2017, 12:51
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе сегодняшнего заседания парламента продолжили обсуждение проекта закона РА «О Государственном бюджете Республики Армения на 2018 год».

Депутат от фракции «Царукян» Наира Зограбян назвала 5 причин, почему нужно проголосовать «против» представленного правительством проекта госбюджета.

«Первая причина: проектом госбюджета РА на 2018 год не предусмотрено увеличения пенсий, пособий и минимальной зарплаты. Это абсолютно неприемлемо в условиях инфляции. Вторая причина – инфляция. Третья причина – сокращение 5560 рабочих мест. Четвертая причина – сокращение расходов на сферы здравоохранения, образования, науки. И пятая причина – сложившаяся демографическая картина», – перечислила Наира Зограбян.

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