Наира Зограбян - блок Царукян проголосует против бюджета на 2018 год

Депутаты Национального Собрания Армении в ходе сегодняшнего заседания парламента продолжили обсуждение проекта закона РА «О Государственном бюджете Республики Армения на 2018 год». Депутат от фракции «Царукян» Наира Зограбян назвала 5 причин, почему нужно проголосовать «против» представленного правительством проекта госбюджета. «Первая причина: проектом госбюджета РА на 2018 год не предусмотрено увеличения пенсий, пособий и минимальной зарплаты. Это абсолютно неприемлемо в условиях инфляции. Вторая причина – инфляция. Третья причина – сокращение 5560 рабочих мест. Четвертая причина – сокращение расходов на сферы здравоохранения, образования, науки. И пятая причина – сложившаяся демографическая картина», – перечислила Наира Зограбян.