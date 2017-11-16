Австрийское председательство ОБСЕ призвало выполнять венские договоренности

После встречи президентов Армении и Азербайджана наблюдается положительная динамика. Об этом Trend заявили в австрийском председательстве в ОБСЕ. Как отметили в председательстве, в настоящее время обсуждаются все шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. «Мы внимательно следили за встречей президентов Азербайджана и Армении в Женеве 16 октября. После этой встречи мы наблюдаем позитивную динамику. Австрийское председательство надеется, что возобновленные действия в этом направлении будут сопровождаться конкретными шагами для урегулирования конфликта мирным путем. В настоящее время обсуждаются все шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и теперь очередь сторон принимать соответствующие решения. Сопредседатели ОБСЕ могут только содействовать этому процессу», - говорится в сообщении. «Во время саммитов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году были сделаны конкретные предложения по мерам укрепления доверия. Среди них было предложение расширить полномочия личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, с которым в принципе согласились президенты Армении и Азербайджана», - говорится в сообщении. ОБСЕ направляет значительные ресурсы в поисках мирного решения нагорно-карабахского конфликта, сказали в австрийском председательстве, отметив работу Минской группы во главе с сопредседателями и деятельность личного представителя действующего председателя ОБСЕ на местах. В сообщении отмечается, что австрийское председательство в ОБСЕ готово и в дальнейшем поддерживать усилия, направленные на достижение мира.