Цены на авиабилеты в Армении – самые дорогие в мире, но ездим мы как негры, заявила в парламенте депутат от блока Царукян Наира Зограбян, делая заявление о состоянии гражданской авиации в Армении.

«Это рейсы для негров, наши самолеты садятся в европейских странах в 4 часа ночи», сказала она. По ее словам, из других стран совершаются «белые» рейсы.

Она рассказала, как граждане Армении едут на автобусах в Тбилиси, чтобы вылететь в Европу из Тбилисского аэропорта. «Объясните мне, почему билет на чартерный рейс Армения-Греция должен стоить в два раза дороже, чем тот же рейс из Грузии», возмутилась Наира Зограбян.

Это действительно серьезная проблема, однако, главе парламентской комиссии по евроинтеграции не пристало делать расовые сравнения. Что значит «рейсы для негров»? Наире Зограбян должно быть известно, что рабовладельчество давно отменено, «негры» сейчас летают на всех рейсах, в зависимости от своего финансового положения, как и другие.

Сейчас в мире совершенно иные разделительные линии, и уже давно нет рабов и хозяев, хотя армянская «элита» стала воображать себя аристократией и требует дневных рейсов.

Наира Зограбян является членом партии, которая сделала все, чтобы Армению втиснули в ЕАЭС. После этого Россия окончательно установила доминанту в «открытом» армянском небе, заполнив его российскими авиакомпаниями и захватив «белые рейсы».

Много лет назад армянские КВН-щики называли армян «чернорусами», видимо, как альтернативу «черножопым».

Так что, все имеет причинно-следственную связь, как и долю ответственности. Когда страна и система ведет себя как «негр», отношение бывает соответствующим.

Что касается Грузии, то их выбор очевиден.