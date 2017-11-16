Владимир Путин и Серж Саргсян встретились

В Кремле состоялась встреча президентов России и Армении Владимира Путина и Сержа Саргсяна. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе встречи обсуждалось взаимодействие двух стран в политической и экономической сферах, в области безопасности и гуманитарного сотрудничества. Глава российского государства также поблагодарил президента Армении за усилия по организации в Москве выставки, приуроченной к открытию Дней культуры Армении в России. “Хотел бы отметить, что все наши команды работают напряженно над реализацией наших договоренностей, которые были достигнуты в ходе Вашего визита в Россию в марте этого года. И эта работа дает положительные результаты. Уже не говорю о нашем взаимодействии в сфере политических контактов, в сфере безопасности и в экономике. В прошлом году начался рост, а в этом году он уже увеличился в треть, что, безусловно, радует. Хотелось бы эту тенденцию сохранить”, - заявил Владимир Путин, открывая встречу с Сержем Саргсяном. Напомнив о том, что Серж Саргсян на этот раз прибыл в Москву в связи с началом Дней культуры Армении в России, Путин назвал эффективным сотрудничество двух стран и на этом направлении. “Сейчас вместе с Вами поедем в Третьяковскую галерею, выставку посмотрим, там еще одно событие предусмотрено. Вы знаете, наши правоохранительные органы возвращают похищенную в Армении картину Врубеля. Уверен, что эта выставка вызовет большой интерес у любителей изобразительного искусства”, - заявил президент РФ. Он поблагодарил президента Армении за содействие организации этой выставки. "Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы граждане Армении имели доступ в современных условиях, в современной обстановке к достижениям российской культуры и к тому, чем мы гордимся. Будем по этому направлению совместно работать дальше", - отметил Владимир Путин. В свою очередь президент Армении Серж Саргсян констатировал продвижение по всем направлениям российско-армянского сотрудничества. “После нашей последней встречи в Сочи у нас был официальный визит на уровне Правительства Российской Федерации. В октябре мы провели российско-армянский межрегиональный форум, второй форум евразийского партнерства и российско-армянский молодежный форум. В начале месяца прошло юбилейное тридцатое заседание межпарламентской комиссии”, - напомнил Серж Саргсян. По его словам, тесные контакты между людьми, культурные, образовательные, научные связи для двух стран имеют особое значение. "В прошлом году в Армении с успехом прошли Дни культуры России. А буквально сегодня мы даем старт целому ряду мероприятий в рамках Дней культуры Армении, которые пройдут не только в Москве, но и во всех культурных городах России”, - заявил Серж Саргсян. Владимир Путин передал Сержу Саргсяну похищенную в 1995 году, а затем найденную и отреставрированную акварель Врубеля "Ангел с душой Тамары и Демон". Акварель "Ангел с душой Тамары и Демон" входит в серию иллюстраций к поэме Михаила Лермонтова "Демон". Эта работа входила в коллекцию профессора Абрамяна, на ее основе был основан Музей русского искусства в Ереване, который стали называть "маленькой Третьяковкой". В 1995 году картина была похищена из музея, и более 20 лет о ней ничего не было известно. За это время рисунок подвергся значительному разрушению. Правоохранительные органы нашли работу художника и передали ее в Третьяковскую галерею для реставрации, где специалисты собрали рисунок буквально по крупицам.