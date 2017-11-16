Землетрясение магнитудой 5,3 в Азербайджане: толчки ощущались в Армении и в Арцахе

  • Lragir.am
  • Страна - 16 Ноября 2017, 10:22
Произошедшее накануне, 15 ноября, землетрясение в Азербайджане  ощущалось почти на всей территории Армении (силой 2-3 балла) и в Республике Арцах – силой 3-4 балла.

В 23:48 «Служба сейсмической защиты министерства по чрезвычайным ситуациям Армении зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,3 с эпицентром в 68 километрах к югу от города Мингечаур в Азербайджане.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 7 баллов.

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