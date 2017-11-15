Карен Карапетян ответил Царукяну

Депутат от блока Царукян Геворг Петросян спросил сегодня в ходе Правительственного часа премьер-министра Карена Карапетяна о ситуации на ярмарках. «Пресса полнится информациями о варварствах сотрудников налоговых органов. Каково ваше мнение об этих варварствах»? – спросил депутат. Карен Карапетян сказал, что не понял вопрос. «Если речь идет о вандализме, то я, как и любой нормальный человек, отношусь к этому отрицательно. Если есть такие случаи, они должны быть расследованы, а виновные наказаны. А если вы хотели спросить про Ариндж-молл, то вам следовало бы сформулировать вопрос иначе», сказал премьер.