Протестующие студенты начали акцию молчания напротив здания парламента

Принятие законопроекта «О воинской службе и статусе военнослужащего» в парламенте означает, что голос студентов так никто и не услышал. С таким заявлением во время акции протеста напротив здания парламента Армении 15 ноября выступил член инициативы «Во имя развития науки» Ваган Костанян, комментируя принятие во втором чтении законопроект «О воинской службе и статусе военнослужащего». «Поскольку наш голос в НС не слышат, мы начинаем акцию молчания напротив здания парламента», - заявил Костанян, при этом заметив, что они закрыли вход для машин НС и не собираются сдаваться, сообщает news.am.