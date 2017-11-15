Закон о воинской обязанности приняли

  • Lragir.am
  • Страна - 15 Ноября 2017, 10:53
Сегодня Национальное собрание приняло во втором и окончательном чтении закон о воинской службе и статусе военнослужащего. «За» проголосовали 86, «против» - 6 депутатов.

Напомним, что закон ограничивает право на отсрочку от армии, против чего вот уже неделю бастуют студенты. Сегодня они также проводят акцию протеста у стен парламента.

До голосования депутат от Елк Арарат Мирзоян напомнил, что 120 ученых и преподавателей присоединились к требованию студентов, четверо студентов проводят голодовку. Он призвал, исходя из ситуации, отложить голосование.

Елк проголосовал против, остальные фракции – за. 

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