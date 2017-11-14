Глава МИД Армении в Москве провел переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, находящийся с рабочим визитом в Москве, провел 14 ноября встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Эндрю Шофером. На встрече также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик. Как сообщили в пресс-службе МИД, на встрече состоялся обмен мнениями касательно шагов, необходимых для создания условий, благоприятных для продвижения процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта исключительно мирным путем. Собеседники обсудили шаги в направлении выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве. Также обсуждалась возможность организации встречи глав МИД Армении и Азербайджана.