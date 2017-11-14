/АРКА/. Депутат от правящей Республиканской партии Армении Маргарит Есаян призвала студентов прекратить голодовку против отмены права на отсрочку от армии, поскольку закон будет принят в любом случае. Пятеро студентов из числа протестующих в Ереване против отмены права на отсрочку от армии объявили голодовку. Армянский парламент рассмотрел во вторник во втором чтении поправки в законопроект "О воинской службе и статусе военнослужащего", которыми планируется отменить отсрочку для студентов, проходящих обучение в вузах по госзаказу. 27-го октября Национальное собрание Армении приняло его в первом чтении. Законопроект вызвал широкую волну общественного неодобрения и всю прошлую неделю студенты из инициативы "Во имя развития науки" выходили на акции протеста и бойкотировали занятия. "Я призываю студентов прекратить голодовку и вернуться к занятиям, поскольку все акции было необходимо проводить на стадии обсуждений, а не сейчас, когда закон уже завтра будет принят в окончательном чтении", - сказала Есаян. При этом депутат выразила уверенность, что закон не помешает получению научных степеней, поскольку их можно будет получить и после службы в армии, а сам закон не препятствует развитию науки. "Это лучший путь развития науки и армии, поскольку позволяет создать научные основы для обороны, абсолютно не мешая развитию первой", - сказала Есаян, добавив, что очень многие студенты, которые не отслужили в армии и получили научные степени, по сей день не служат армянской науке.