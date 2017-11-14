Блок Царукян высказал все, что думает о правительстве

На сегодняшнем заседании Национального собрания депутаты блока Царукян сделали заявления о налоговых проверках на ряде городских ярмарок. Депутат Микаел Мелкумян сказал, что получил письмо за подписью нескольких тысяч сотрудников ярмарок, в котором они говорят о недопустимой манере работы налоговых органов.

«Я обратился с соответствующим запросом в Комитет государственных доходов, к президенту и премьер-министру. Получил от главы КГД ответ, в котором тот заявляет о недопустимости жестких методов. Но жизнь демонстрирует, что законы и практика – разные вещи. Людей на ярмарках обыскивают, клиентов заставляют раскрывать сумки», сказал Микаел Мелкумян.

По его словам, дело дошло до того, что сотрудники службы оперативной разведки наезжают на людей, было несколько столкновений.

Если поставлена задача собрать на пару миллионов драмов больше налогов, не стоит делать это за счет социальной стабильности. Мы уже указывали, где можно собрать больше денег – это система газоснабжения и газораспределения. Потери в этой сфере не сокращаются ниже 7-8%, и Газпром ничего не предпринимает для снижения потерь. Это ежегодно выливается в 150 млн. кубометров газа или 55 млн. долларов. Пусть проверят калорийность газа, люди мерзнут дома, потому что газ не обогревает. Мы предлагаем создать комиссию по проверке газоснабжения, достаточно голосов нашей фракции, после чего пойдем дальше и выясним, где можно собрать больше налогов», сказал Мелкумян.

Депутат от фракции Наира Зограбян назвала происходящее «налоговым террором».

«Это явный террор, людей лишают куска хлеба. То, что сейчас делают налоговые органы, абсолютно недопустимо, это грубейшее нарушение прав человека – вынуждать людей раскрывать сумки, проверять – никто не имеет на это права. Хотите пополнить бюджет, места известны – газовая, бензинная монополии. Правительство, которое провалило работу, должно знать, где можно получить больше денег. На газе построены особняки на Монументе, и не мешало бы до налогового террора подумать о последствиях. Идите к Монументу, ищите нарушителей в особняках», призвала Наира Зограбян.

Вице-спикер НС от РПА Эдуард Шармазанов пытался урезонить депутатов от блока Царукян. Но те по очереди выступали с пламенными речами. Шармазанов давал указание отключать микрофоны, так как эти вопросы не имеют отношения к повестке. Начался шум-гам, депутаты выступали без микрофонов.

Депутат от блока Арарат Зурабян предложил созвать внеочередное заседание по этому вопросу.

«Давайте не забывать, что это касается тысяч людей, парламент не вправе закрывать глаза. Вы не знаете, где можно собрать больше налогов? Надо запретить некоторым заниматься воровством», сказала Наира Зограбян.

Депутат от Елк Никол Пашинян сказал, что их фракция также получила утром письмо торговцев, и они против всякого рода налогового террора.

«Прозвучали предложения о создании комиссии с целью изучения ситуации на рынке газа и бензина. Мы однозначно выступаем за. Что касается ситуации в малом и среднем бизнесе, мы изучим письмо и дадим ход», сказал Пашинян.