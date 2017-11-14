«168 жам»: Лавров на предстоящей неделе посетит Ереван и Баку

По данным газеты «168 жам», на предстоящей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с однодневным визитом Ереван и Баку. По данным источников газеты, 19 ноября Лавров будет в Баку, а 20 - в Ереване. В повестке визита – карабахское урегулирование. Есть две версии, пишет газета. «Первая – Лавров попытается сформулировать эффективную повестку для предстоящей встречи Налбандян-Мамедьяров, в центре которой будут договоренности в Вене и Санкт-Петербурге, вторая – Лавров предложит план, который поддерживают и другие сопредседатели», сообщает источник газеты.