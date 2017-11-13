/АРКА/. Инвестиции ГК "Ташир" в ЗАО "Электросети Армении" составят $900 млн., сказал в понедельник генеральный директор ЗАО Карен Арутюнян в ходе презентации инвестпрограммы.По его словам, средства будут направлены в распределительные сети, входящие с 2015 года в актив группы компаний "Ташир", на реконструкцию электроэнергетической инфраструктуры и внедрение автоматической системы коммерческого учета электроэнергии."Компания давно нуждается в техническом переоснащении, замене оборудования, а также решении проблем со сбоем электроснабжения, в связи с чем основной целью инвестпрограммы является улучшение системы распределительных сетей", - сказал Арутюнян.

Он отметил, что около 30% средств инвестпрограммы будет направлено на модернизацию оборудования сети, 27% - на линии электропередач. При этом на расширение сети будет направлено порядка 13% инвестпакета, а 23% - на автоматические системы учета, за счет чего все абоненты будут подключены к автоматизированной ее системе, а остальные средства - на аварийно-восстановительные и прочие работы.

По его словам, в рамках программы планируется модернизировать оборудование, будет полностью внедрена электронная система учета, а воздушные линии будут полностью заменены, причем их производство будет организовано в Армении.

"В результате реализации программы потери сети планируется сократить на 4,6% и достичь международного показателя в 6,4%, почти на 50% сократить расходы на ремонт, а также вдвое сократить периоды отключений, сбоев, и значительно ускорить сроки подключения новых абонентов", - сказал Арутюнян.

В ходе мероприятия состоялось подписание ряда партнерских соглашений. В целях привлечения долгосрочных кредитов для выполнения инвестиционной программы группа компаний "Ташир" и "Электрические сети Армении" подписали ряд соглашений с международными финансовыми организациями. Так, с Азиатским банком развития (АБР) был заключен протокол о намерениях, с Евразийским банком развития (ЕАБР) было подписано соглашение на привлечении кредитов на сумму до $100 млн., с Международной финансовой корпорацией (МФК) - подписан договор о техническом сотрудничестве, а с ЗАО "Ардшинбанк" - соглашение по банковскому сопровождению проектов инвестиционной программы.

Ранее в июле текущего года уже были подписаны договора о привлечении заемных средств с АБР и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на общую сумму $160 млн. В настоящее время продолжаются переговоры с другими финансовыми структурами для привлечения дополнительных средств в течение ближайших лет.

ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) - энергетическая компания, деятельность которой направлена на распределение электроэнергии потребителям Армении, в том числе населению.

Группа компаний "Ташир" (возглавляемая крупным российским бизнесменом армянского происхождения Самвелом Карапетяном) в сентябре 2015 года приобрела у российского энергохолдинга "Интер РАО ЕЭС" два армянских энергоактива – ЗАО "ЭСА" и Разданскую ТЭС.