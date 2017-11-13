Ара Арутюнян ознакомился с ходом реализации крупных строительных программ в Кашатаге

Государственный министр Республики Арцах Араик Арутюнян 11 ноября совершил рабочую поездку в ряд населенных пунктов в южной части Кашатагского района, приняв участие в церемонии открытия школьного здания и ознакомившись с ходом жилищного строительства. По данным отдела информации и общественных связей государственного министра Республики Арцах, А.Арутюнян принял участие в церемонии открытия недавно построенного школьного здания в общине Муш, где учатся также дети из близлежащей общины Алашкерт. В построенной по инициативе организации «Айренасер» («Патриот») школе им. Арменака Урфаняна, погибшего в апрельской войне 2016-го года, учится 50 человек. А.Арутюнян поблагодарил спонсоров и организацию «Айренасер» за реализацию программы, подчеркнув огромную роль подобных благотворительных инициатив в деле развития Арцаха и воспитания подрастающего поколения. «Думаю, не случайно школа отныне будет носить имя Арменака Урфаняна – одного из наших современных героев. Это своеобразное послание, прежде всего, преподавательскому составу школы и в целом всем нашим соотечественникам – мы должны уважать память наших героев и воспитывать наших детей на их примере», - отметил государственный министр. Затем А.Арутюнян отправился в город Миджнаван и на месте ознакомился с ходом строительства многоквартирного дома для репатриированных семей, осуществляемого на средства государства и благотворительного фонда «Кашатаг». Госминистр также ознакомился с условиями уже сданного в эксплуатацию многофункционального общинного центра и школьного спортзала. A. Арутюнян обсудил с главой администрации Кашатагского района и мэром Миджнавана ряд проектов по реконструкции жилья. В общине Ишханадзор государственный министр ознакомился с ходом строительства 15 жилых домов по соседству с недавно сданными в эксплуатацию 11-ю частными домами, строительство которых также было осуществлено на средства государства и благотворительного фонда «Кашатаг». Планируется возведение еще нескольких десятков новых домов. Арутюнян отметил, что за последние десять лет в результате последовательной политики государства, направленной на улучшение социально-экономического положения района, была создана хорошая основа для реализации крупномасштабной программы репатриации, поскольку здесь созданы все необходимые условия для жизни населения. В ходе визита Араик Арутюнян присутствовал на культурном мероприятии с участием воспитанников действующего в школе Ишханадзора филиала школы искусств Бердзора и ознакомился с условиями нового стадиона с искусственным покрытием, построенного в общине при финансовой поддержке благотворительной организации «Айренасер». Госминистр принял участие в посадке деревьев в недавно построенном квартале. Об этом сообщает Artsakhpress.am.
Ара Арутюнян ознакомился с ходом реализации крупных строительных программ в Кашатаге
- Страна - 13 Ноября 2017, 15:59