Группа археологов обнаружила в озере Ван руины замка царства Урарту

Группа археологов обнаружила в озере Ван на территории современной Турции руины замка, построенного ориентировочно три тысячи лет назад. Информацию передает ТАСС. Предположительно он был сооружен во времена существования царства Урарту IX-VI вв. до н.э. До середины XIX в н.э. среди развалин еще находились поселения. Однако, когда озеро стало наполняться водой, жителям пришлось покинуть эти места. Мероприятия проводились учеными из Университета «100-летия» провинции Ван и администрацией провинции Битлис. «Ходили слухи, что под водой могут быть интересные находки, но большинство археологов и представителей музеев говорили нам, что найти что-либо невозможно», – сообщил газете Sabah глава команды дайверов Тахсин Джелан. Найденный замок оказался полностью затоплен. По словам специалистов, в настоящее время он стал на несколько сотен метров выше, чем во времена существования царства Урарту. Исследователи на данный момент не могут сказать с точностью, сколько стен замка еще спрятаны под дном озера, так как сейчас видна только их часть высотой 3-4 м. «Нам придется проводить подводные раскопки, чтобы выяснить это», – сказал Джейлан. Предполагается, что руины древнего замка привлекут внимание туристов.