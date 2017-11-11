В ереванском госпитале рассказали о состоянии военнослужащих, раненных в Арцахе в результате взрыва противотанковой гранаты

Состояние здоровья военнослужащего Сергея Алумяна, раненного 4 ноября в Арцахе в результате взрыва противотанковой гранаты, оценивается как стабильно тяжелое – с позитивной динамикой. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом Panorama.amзаместитель начальника Центрального военного клинического госпиталя министерства обороны Армении Арташес Хачатрян. По его словам, аппарат искусственной вентиляции лёгких отключен, военнослужащий уже дышит самостоятельно. Как отметил А.Хачатрян, состояние здоровья второго раненого военнослужащего – Геворка Уснунца – оценивается как средней тяжести. “Он получил осколочное ранение в ногу, состояние нормальное. Его перевели в палату”, – сказал замначальника госпиталя.