Законопроект "О воинской службе и статусе военнослужащего" дает возможность получения отсрочки и выбора вида службы, заявил заместитель министра обороны Армении Артак Закарян. Его слова приводит АМИ “Новости-Армения”. Как передает СМИ, несостоявшееся в пятницу из-за отсутствия кворума заседание постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности было перенесено на более поздний час в тот же день. Ранее было заявлено, что обсуждение законопроекта "О воинской службе и статусе военнослужащего", из-за которого в Ереване уже несколько дней протестуют студенты, будет перенесено на понедельник. Согласно законопроекту, планируется отменить отсрочку для студентов, проходящих обучение в вузах по госзаказу. 27-го октября Национальное Собрание Армении приняло его в первом чтении. Законопроект вызвал широкую волну общественного неодобрения. Закарян представил законопроект во втором чтении. Было отмечено, что он обсуждался на разных уровнях, а в его основе лежат принципы эффективного управления, социальной справедливости и равенства. По словам Закаряна, предлагается новый принцип получения отсрочки, который дает возможность полноценно воспользоваться правом получения первого этапа высшего образования, а также выбрать вид службы. Было отмечено, что законопроект открывает новые возможности по организации воинской службы, а также обеспечения последовательности образования. Комиссия одобрила законопроект.