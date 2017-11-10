Армения подтвердила условие: венские договоренности должны быть выполнены

9 ноября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене выступил глава армянской делегации, посол Арман Киракосян.

Высоко оценив усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, посол Киракосян подтвердил безоговорочную поддержку Арменией формату Минской группы и мирному урегулированию карабахского конфликта.

Посол отметил, что саммит в Женеве и достигнутые на нем договоренности, согласно которым переговоры должны активизироваться, и на линии соприкосновения должны быть сформированы дополнительные средства для снижения эскалации, являются плодом последовательных усилий сопредседателей.

Армянская сторона констатировала, что в последний период сопредседатели вынуждены были выступить с адресными заявлениями и указать на виновную в нарушении перемирия сторону, что стало неизбежным в условиях отсутствия механизмов по снижению эскалации.

Глава армянской миссии подтвердил безоговорочную поддержку армянской стороной договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге, которые предполагают создание механизмов расследования ОБСЕ и расширение офиса личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

В то же время, посол Киракосян констатировал, что азербайджанская сторона по сей день препятствует реализации этих договоренностей и систематически нарушает режим перемирия.

По словам посла, предотвращение применения силы или угрозы силы имеет жизненно важное значение для укрепления режима перемирия и продвижения переговоров.

Армянская сторона подчеркнула, что варварское отношение к мирным жителям в зоне конфликта должно быть однозначно осуждено.

Армянский посол подчеркнул, что население Арцаха, его безопасность, право на самоопределение и свободу не имеют альтернативы.

Посол Киракосян поблагодарил личного представителя действующего представителя ОБСЕ и его команду за работу в зоне конфликта, и подтвердил убеждение армянской стороны в том, что ОБСЕ всегда должен своим присутствием в зоне карабахского конфликта способствовать спаду напряженности.