Cтуденты продолжают протестовать против ограничения их права на отсрочку от армии

Радио Азатутюн Вот уже четвертый день подряд студенты в Ереване проводят забастовку против ограничения их права на отсрочку. Сегодня они снова ходили по различным факультетам Ереванского государственного университета, а затем планировали направиться к зданию Национального Собрания Армении. Отметим, что сегодня вечером постоянная комиссия НС по обороне и безопасности должна во втором чтении обсудить закон «О военной службе и статусе военнослужащего». Студенты, участвующие в протестах, требуют отмены законопроекта, утверждая, что в случае его принятия он будет препятствовать развитию науки в стране. Накануне представители протестующих студентов встретились с премьер-министром Кареном Карапетяном, министром образования и науки Левоном Мкртчяном и министром обороны Вигеном Саргсяном. Последний, в частности, заявил, что «если кто-то считает, что есть категория граждан, которые не должны служить, я с этим принципиально не согласен». «Никакой протест или забастовка не убедят меня в обратном», - подчеркнул глава Минобороны Армении. После встречи студенты заявили, что не удовлетворены ее результатами и продолжат акции протеста. Отметим, что 27 октября Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении новый проект закона «О военной службе и статусе военнослужащего». Согласно законопроекту, в частности, отсрочка будет предоставляться только тем гражданам, которые подпишут договор с Министерством обороны, согласно которому будут обязаны служить в армии в течение трех лет после окончания учебы. В противном случае они будут призваны в армию по достижению 18-летнего возраста.