КС: Постановления Ванадзорской мэрии антиконституционны

Сегодня Конституционный суд рассмотрел иск депутатов фракции Елк по поводу ситуации, сложившейся после выборов мэра Ванадзора.

Как сообщил председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян, п.3 ст.64 закона «О местном самоуправлении» противоречит Конституции. В соответствии с этим решения Совета старейшин Ванадзора от 31 марта 2017 года N 2-Ն, 7-Ն, 8-Ն, 9-Ն антиконституционны.

Конституционный суд признал антконституционными заседания Совета старейшин Ванадзора и принятые постановления, сказал после обнародования решения депутат Эдмон Марукян.

Депутат Артак Зейналян отметил, что иск фракции полностью удовлетворен, но решение вступит в силу после 31 марта 2018 года, что обусловлено принципом соблюдения правовой безопасности.

Напомним, что мэр Ванадзора Мамикон Асланян и республиканские члены Совета старейшин созывали заседания без кворума.