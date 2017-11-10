Студенты не приняли предложения правительства

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял сегодня студентов, проводивших забастовку и акцию протеста у здания правительства РА в связи с инициированным Министерством обороны законопроектом, ограничивающим право на отсрочку от армии. Напомним, группа студентов альма-матер Армении продолжила сегодня забастовку в связи с инициированным Министерством обороны РА законопроектом, ограничивающим право на отсрочку от службы в армии, которая проводилась также у здания Ереванского государственного университета (ЕГУ). Как сообщает пресс-служба правительства РА, во встрече приняли участие также министр обороны РА Виген Саркисян и министр образования и науки РА Левон Мкртчян. «Хотим провести данную встречу, принимая во внимание, что каждый из вас чувствует свой долг и ответственность перед страной. Задавая вопросы я уверен, каждый из нас понимает, какие обязательства у него есть в качестве гражданина, какие вызовы стоят перед нами. Если существует обеспокоенность, что подобными законодательными изменениями мы нарушаем что-то, то необходимо рассматривать также примеры других, схожих с нами стран, и на самом ли деле приведенные вами факты, действующие в этих странах, работают или нет, страдает ли от этого наука или нет, наше граждане являются более неподготовленными или нет. Все мы убеждены и осознаем, что, если мы не будем разумнее, то и хорошего будущего не будет. В этом смысле, мы рассчитываем каждый шаг, который может навредить этому», – отметил К. Карапетян. Затем студенты выразили обеспокоенность и представили замечания, на которые были даны подробные объяснения. Студенты не приняли предложение главы правительства принять участие в разработке подзаконодательных актов, исходящих из закона.