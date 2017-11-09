Президент Армении: Достигнутые на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве договоренности необходимо реализовать

Достигнутые на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве договоренности необходимо реализовать. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на совместном брифинге с президентом Молдовы Игорем Додоном 9 ноября в Ереване.

Как отметил президент Саргсян, в ходе переговоров с коллегой им была подтверждена позиция Армении, касающаяся исключительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, положений устава ООН – недопущения применения силы или угрозы ее применения, территориальной целостности, права народов на самоопределение.

«Подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, направленных на недопущение эскалации ситуации, соблюдение режима перемирия, принятие дополнительных мер по снижению напряженности и интенсификацию переговорного процесса», - подчеркнул Серж Саргсян.